Reportage Guerre en Ukraine : à Groza, touché par une frappe russe, la désolation, la mort et la suspicion

Un missile russe a touché un café de Groza, dans l'est de l'Ukraine, où se tenait une cérémonie funéraire. Bilan : 51 morts.

Temps de lecture : 2 min

Un amas de pierres, de ferrailles, des carcasses de voiture, des débris à cinquante mètres à la ronde, et des tâches de sang, partout, dans l'herbre. Voilà le paysage vendredi 6 octobre au matin à Groza, dans la région de Kharkiv, dans l'est de Ukraine, où un missile russe s'est abattu jeudi 5 octobre, causant la mort de 51 personnes dont un enfant de six ans.

Cet amas de pierre et de ferraille était auparavant le café du village. Il n'en reste quasiment rien ce matin, seulement des ruines, autour desquelles se sont réunis une dizaine d'habitants complètement abattus. Beaucoup n'ont pas dormi de la nuit.

Le missile a touché le café alors que des funérailles s'y tenaient. Kolia, 71 ans, était dans son jardin à ce moment-là, à une centaine de mètres du café. "Je ramassais des pommes dans ma cour. À cause de la déflagration, je suis tombé par terre", raconte-t-il. Je suis sorti car ma femme était aux funérailles. Tout était en fumée, en flammes, détruit. J'ai marché toute la nuit" Sa femme n'a pas survécu.

"Je n'ai pas de mots. Je suis seul désormais." Kolia, 71 ans à franceinfo



Parmi les victimes, l'immense majorité était des habitants de Groza. On estime qu'environ un habitant du village sur sept est décédé dans cette frappe et que chaque famille du village a perdu au moins un de ses proches. Le bilan humain consolidé fait état de 51 morts, dont un enfant de six ans. Des analyses ADN sont toujours en cours pour identifier les corps. Certains étaient méconnaissables à cause de la violence de l'explosion. Trois jours de deuil ont été décrétés dans cette région de Kharkiv.

La piste d'un informateur

La piste privilégiée pour le moment est donc d'un missile balistique Iskander, qui aurait frappé le village. Ce même type de missile avait déjà frappé des civils en juin dernier à Kramatorsk. Une pizzeria avait été détruite et l'explosion avait fait douze morts.

Hier, la frappe a été très précise puisqu'elle a directement touché ce groupe de 60 personnes au moment exact où ces gens étaient réunis dans un café pour une cérémonie funéraire. Voilà pourquoi les enquêteurs travaillent sur la piste d'un informateur, quelqu'un qui aurait renseigné les Russes juste avant la frappe. Il faut dire que, dans cette région de l'Ukraine, tout près de la frontière, une partie de la population penche plutôt du côté de Moscou. Alors, après la mort et la désolation, l'heure est aussi à la suspicion dans ce petit village.