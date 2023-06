Guerre en Ukraine : ce que l'on sait du bombardement d'un restaurant à Kramatorsk, qui a fait au moins huit morts

Selon le bureau du procureur général ukrainien, la frappe a aussi touché "des immeubles d'habitation, des locaux commerciaux, des voitures, un bureau de poste et d'autres bâtiments, dont des fenêtres, vitres et portes ont été soufflées".

Une nouvelle attaque contre la ville de Kramatorsk, seule grande agglomération de l'est de l'Ukraine encore contrôlée par Kiev. Une frappe russe a atteint un restaurant, dans la soirée du mardi 27 juin, faisant au moins huit morts et une soixantaine de blessés, selon un bilan du bureau du procureur général ukrainien, mercredi matin.

Le bureau du procureur général d'Ukraine, Andriy Kostine, a également annoncé l'ouverture d'une enquête pour violation des lois et coutumes de la guerre.

Un restaurant très fréquenté visé

D'après la police ukrainienne, la Russie a tiré deux roquettes sur la ville. Le bombardement a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre de Kramatorsk populaire et régulièrement fréquenté par les journalistes et les militaires.

La frappe a aussi touché "des immeubles d'habitation, des locaux commerciaux, des voitures, un bureau de poste et d'autres bâtiments, dont des fenêtres, vitres et portes ont été soufflées", a précisé le bureau du procureur général d'Ukraine.

Une journaliste de l'AFP, présente sur les lieux de la frappe, a vu des ambulances, la police, des soldats et le maire de la ville près du restaurant détruit, devant lequel s'est rassemblée une foule d'habitants. Selon un chef cuisinier, "il y avait pas mal de monde" dans le restaurant au moment de la frappe.

Au moins huit morts

Selon le bureau du procureur général ukrainien, la frappe "a été effectuée dans la soirée, alors que les gens venaient de rentrer chez eux après le travail". La frappe a fait huit morts, dont "trois filles mineures de 17 ans et deux sœurs de 14 ans", selon la même source.

Les services d'urgence évoquent de leur côté 9 morts dont trois enfants et 56 blessés (dont un enfant né en 2022). "Les opérations de sauvetage sont en cours. Il est possible qu'il y ait encore des gens sous les décombres", prévient le bureau du procureur mercredi matin.



Des Colombiens parmi les blessés

L'écrivaine ukrainienne Victoria Amelina, qui se trouvait dans le restaurant, a été "blessée au crâne" et se trouve "dans un état critique", selon un communiqué de l'écrivain colombien Hector Abad et de l'homme politique colombien Sergio Jaramillo, qui dînaient avec elle. Ces derniers ont été légèrement blessés, tout comme la journaliste Catalina Gomez, correspondante en Ukraine du quotidien El Tiempo, présente elle aussi. Hector Abad et Sergio Jaramillo séjournaient dans l'est de l'Ukraine afin d'"exprimer la solidarité de l'Amérique latine contre la barbarie et l'invasion illégale menée par la Russie".