Direct Guerre en Ukraine : huit personnes ont été tuées et 56 blessées dans le bombardement d'un restaurant à Kramatorsk

Au moins huit personnes, dont trois enfants, ont été tuées dans le bombardement d'un restaurant à Kramatorsk, dans le Donbass, selon un nouveau bilan communiqué mercredi 28 juin par le Service d'urgence de l'Etat. La frappe, attribuée à la Russie et survenue mardi, a également fait 56 blessés et détruit le Ria Pizza, un établissement du centre de la ville fréquenté par les journalistes et les militaires. "Les sauveteurs fouillent les décombres du bâtiment détruit et recherchent des personnes qui se trouvent probablement sous les décombres", ont précisé les secours ukrainiens sur Telegram. Suivez notre direct.

Plusieurs bâtiments endommagés. Selon la police ukrainienne, la Russie a tiré deux roquettes sol-air S-300 sur Kramatorsk, qui reste la seule grande agglomération encore sous contrôle ukrainien dans l'est du pays. Des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments se trouvant à proximité du restaurant ont également subi des dégâts, a précisé le parquet général ukrainien.

Kiev dénonce "une manifestation de terreur". "Chaque manifestation de terreur prouve encore et encore, à nous et au monde entier, que la Russie ne mérite qu'une chose en conséquence de tout ce qu’elle a fait : la défaite et un tribunal", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne.

Trois Colombiens parmi les blessés. Le célèbre écrivain Hector Abad, l'homme politique Sergio Jaramillo et la journaliste Catalina Gomez, correspondante en Ukraine du quotidien El Tiempo, ont été légèrement blessées alors qu'ils mangeaient dans le restaurant avec l'écrivaine ukrainienne Victoria Amelina, également blessée dans l'attaque. Hector Habad et Sergio Jaramillo séjournaient dans l'est de l'Ukraine pour "exprimer au peuple ukrainien la solidarité de l'Amérique Latine contre la barbarie et l'invasion illégale menée par la Russie".