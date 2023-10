Santé : l’importance de bien dormir

Durée de la vidéo : 2 min

Le sommeil est primordial pour le bien-être et la santé. Explications de Damien Mascret, médecin et journaliste, sur le plateau du 13 Heures, vendredi 6 octobre.

Bien dormir, c’est bon pour la santé. "Ça ralentit le vieillissement, ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de diabète, le risque de cancers, peut-être même le risque de maladie d’Alzheimer, ça réduit aussi le risque d’obésité", rapporte le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures, vendredi 6 octobre. Selon des chercheurs québécois, ceux qui dorment 5 ou 6 heures par nuit ont un risque d'obésité accru de 69%.

Pas de trop longues siestes

Une bonne nuit, c'est combien d'heure de sommeil ? Tout dépend de l’âge ! Les bébés doivent dormir entre 15 et 17 heures, les adolescents 9 à 10 heures par nuit, et les adultes comme les personnes âgées 7 à 8 heures. "Dans la deuxième partie de la nuit, il y a beaucoup moins de sommeil profond, et beaucoup de réveils. Quand on se réveille de nombreuses fois dans la nuit, on pense qu’on a mal dormi, mais ça ne veut pas dire ça. Si dans la matinée vous n’êtes pas fatigué, c’est que vous avez eu un bon sommeil", explique le médecin. Quant aux siestes, comptez 20 à 30 minutes, mais pas davantage.