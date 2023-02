Pourquoi notre cerveau a besoin de sommeil ? Que s’y passe-t-il quand on dort ? Pour Brut, le neurologue Steven Laureys répond à ces questions.

“J’ai besoin de mes huit heures de sommeil. Et pourtant, ce n’est pas si facile d’y arriver.” Dormez-vous les huit heures de sommeil nécessaires, ou moins ? Steven Laureys est neurologue, et selon lui, dormir pendant huit heures est absolument essentiel pour tout le monde. “La majorité d’entre nous, on se réveille avec un réveil, on boit, il est difficile de rester éveillé la journée, lors des réunions, devant un feu rouge, ça, ça indique qu’on a une dette de sommeil chronique et c’est pas bien”, explique-t-il.

“‘OK, je vais récupérer en fin de semaine’, c’est pas une bonne idée”

Mais pourquoi est-ce si important ? Quand on dort, le cerveau assimile toutes les informations de la journée, et les nouveaux apprentissages. Ainsi, manquer de sommeil fait perdre cette faculté : “On perd dans ce qu’on appelle la flexibilité cognitive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s’adapter à une réalité qui change. C’est très pertinent pour mon métier de médecin. Je vois un patient aux urgences, je l’examine, je me dis ‘ah, infarctus du myocarde’. Et puis les tests rentrent, c’est clairement pas du tout ça, mais j’ai plus la capacité à changer d’avis. Le sommeil, ça me permet d’être plus lucide, plus intelligent, prendre les bonnes décisions et donc, oui, dormir, ce n’est pas une perte de temps.”

“En fait, le sommeil, qu’est-ce qu’il aime bien ? C’est la régularité. C’est un peu ennuyeux peut-être, mais idéalement, faudrait essayer de se coucher à la même heure et de se réveiller vers le même moment en semaine, en week-end, parce que dire ‘OK, je vais récupérer en fin de semaine’, c’est pas une bonne idée”, ajoute le neurologue.