Guerre en Ukraine : le stress permanent des habitants de Nikopol

Nikopol, une ville ukrainienne située à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijia, doit faire face à des attaques récurrentes de l'armée russe.

La ville ukrainienne de Nikopol est la cible régulière de frappes russes depuis cet été, notamment à cause de sa position sensible face à la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les troupes de Moscou. Comme dans le reste du pays, les infrastructures énergétiques de la ville sont dans le viseur de l'armée du Kremlin. Résultat, les coupures de courant sont régulières et les habitants souffrent du froid. "Nous avons acheté un générateur pour rester au chaud", confie une femme.



Les salariés tentent de se protéger

Dans une usine de fabrication de tubes en acier, les salariés sont soumis à un stress permanent, en raison des tirs qui touchent le bâtiment. Démunis face aux risques, les employés tentent de se protéger autant qu'ils le peuvent. Une pile de sacs a été installée dans les locaux afin d'éviter des blessures dues à d'éventuels éclats d'obus. Les Russes disposent de positions près de la centrale de Zaporijia. Il est donc presque impossible pour les forces ukrainiennes de les atteindre sans prendre le risque de toucher les infrastructures.