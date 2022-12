Climat : 2022, une année exceptionnelle en France

2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'Hexagone. L'été a notamment été marqué par des canicules et des incendies à répétition.

Records historiques de chaleur, sécheresse, Noël avec des températures anormalement douces : 2022 est d'ores et déjà l'année la plus chaude jamais mesurée en France. Symptôme du changement climatique, ce mois de décembre a permis à certaines familles de réveillonner au grand air. "C'est sûr que 18 °C en hiver, cela me terrifie un peu", reconnaît une femme. Au-delà du mois de décembre, ce sont toutes les saisons qui se sont retrouvées bouleversées.

Dix mois au-dessus des températures normales

L'été a été marqué par les canicules et les incendies, comme en Gironde, où 66 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Une saison de tous les records, avec 33 jours de chaleur, soit le deuxième été le plus chaud jamais enregistré depuis 1900. Autres effets visibles du changement climatique, de violents orages, des tornades et des chaleurs inédites ont été constatés en octobre. Les températures étaient de 3 à 7 °C au-dessus des normales pendant près de 15 jours. Selon Météo-France, cette année, seuls les mois de janvier et d'avril n'ont pas été au-dessus des températures normales de saison.