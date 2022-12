Eurozapping : une avalanche spectaculaire en Autriche, une fuite d'ammoniac en Serbie

Comme chaque jour, le JT de 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 26 décembre.

En Autriche, un miracle s'est produit après une avalanche spectaculaire. Grâce à des vidéos, les secouristes ont pu retrouver et sauver toutes les victimes. Les recherches ont duré toute la nuit du dimanche 25 au lundi 26 décembre. Quatre personnes ont été secourues, mais l'une d'entre elles est dans un état grave. Au total, dix personnes avaient été portées disparues. Finalement, six n'étaient pas directement sur les lieux et sont rentrées saines et sauves.



Déraillement d'un train en Serbie

En Serbie, le déraillement d'un train a provoqué une fuite d'ammoniac. L'accident a eu lieu à la frontière avec la Bulgarie. Un taxi aurait coupé la route du train sur un passage à niveau. Une cuve d'ammoniac a été endommagée dans la collision. Toute la zone a été bouclée. Dans la soirée du dimanche 25 décembre, juste après l'accident, une cinquantaine de personnes ont dû être hospitalisées.