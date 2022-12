La Chine connaît une flambée de contaminations depuis l'abandon de l'essentiel de ses restrictions sanitaires au début du mois.

Face à l'exaspération grandissante de la population et à l'impact considérable sur l'économie, le pouvoir chinois a mis fin sans préavis le 7 décembre dernier à la plupart des mesures sanitaires de sa politique du "zéro Covid". Depuis, le nombre de cas explose en Chine, faisant craindre une forte mortalité chez les plus âgés, particulièrement vulnérables.

Des hôpitaux sont débordés. A Pékin, les malades arrivent toujours plus nombreux. Il n'y a pas assez de chambres pour recevoir tout le monde. Des patients devront être soignés dans le couloir. "Notre charge de travail quotidienne est vraiment lourde. Nous traitons plus de 530 cas d'urgence par jour. Les niveaux d'oxygène dans le sang des patients sont très bas", alerte une soignante, lundi 26 décembre. Les médicaments anti-grippaux sont devenus plus difficiles à trouver en pharmacie.



La levée des restrictions pourrait entraîner la mort d'environ un million de personnes ces prochains mois, selon les estimations de plusieurs études occidentales. La Chine a annoncé dimanche qu'elle ne publierait plus de statistiques sur le Covid-19. Elles étaient très critiquées en raison de leur total décalage avec l'actuelle vague épidémique qui frappe le pays.

A en croire le bilan officiel, le pays le plus peuplé de la planète n'a enregistré que six morts du Covid depuis la levée des restrictions. Un chiffre largement sous-évalué selon nombre d'experts. Les Chinois constatent ces derniers jours un décalage flagrant entre les statistiques officielles et la contamination d'une grande partie de leurs proches, voire leur décès. Au moment où le pays apprend à vivre avec le virus, le président chinois Xi Jinping a ordonné lundi de "bâtir un rempart" contre le Covid-19 et de "protéger" les vies en Chine. Il s'agit de son premier commentaire public depuis l'abandon de la plupart des mesures sanitaires.