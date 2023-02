Guerre en Ukraine : le duel à distance entre Vladimir Poutine et Joe Biden

Mardi 21 février, le président russe Vladimir Poutine a attaqué de front l'Occident. Depuis la Pologne, son homologue américain Joe Biden lui a répondu dans la foulée.

Après Kiev (Ukraine) lundi, Joe Biden était accueilli, mardi 21 février, par le président polonais à Varsovie (Pologne), tandis que Vladimir Poutine prononçait son discours sur l'état de la nation. Un an après le début de la guerre en Ukraine, les présidents américain et russe se retrouvent plus que jamais face à face. Le chef d'État du Kremlin a attaqué de front l'Occident. "Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie (...). Cela signifie en finir avec nous, une bonne fois pour toutes", a-t-il déclaré.

La Russie se retire d'un accord de désarmement

"Poutine pensait que les autocrates comme lui étaient des durs, et que les dirigeants de la démocratie étaient des mous. Il s'est heurté à la volonté de fer de l'Amérique et des nations du monde entier, qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur", lui a répondu le président des États-Unis à Varsovie. La Russie a par ailleurs annoncé qu'elle ne participerait plus à un accord de désarmement, vieux de 40 ans, tout en continuant à respecter la limitation de son arsenal nucléaire.