Séisme en Syrie : la détresse des sinistrés, qui vivent dans les ruines d'Alep

B. Mousset, C. Lecocq

Les survivants du séisme en Syrie ont perdu des membres de leur famille et leur maison. Aujourd'hui, ils occupent des camps de fortune, comme celui d'Alep, dans le nord du pays.

Ces dernières heures, la peur a rattrapé les Syriens. Lundi 20 février, la terre a tremblé une nouvelle fois dans le nord du pays, deux semaines après le dramatique séisme. Depuis, des milliers de sinistrés occupent des camps de fortune, comme celui d'Alep (Syrie). Les survivants ont tout perdu : des membres de leur famille et leur maison. Ils tentent d'oublier les traumatismes qu'ils ont vécus.

"Une situation désastreuse"

"Je suis ici parce que ma maison a été détruite. J'espère maintenant pouvoir reconstruire ma vie et travailler. Mais nous sommes dans une situation désastreuse, j'ai 35 ans et j'ai l'air d'en avoir 70. Aujourd'hui, je vis sous cette tente avec mes six enfants", confie une femme. Dans une région hostile au pouvoir syrien, les sinistrés s'en remettent surtout à la communauté internationale. Mais l'aide vient difficilement jusqu'à eux.