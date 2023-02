Guerre en Ukraine : un ancien expatrié français se souvient du jour de l'invasion russe

Christian Matuszewski, ancien expatrié français en Ukraine, est encore très marqué par le 24 février 2022, jour de l'invasion de la Russie. Un an après, l'homme de 55 ans témoigne.

Christian Matuszewski, expatrié français, est resté coincé en Ukraine en raison des combats. "On n'a pas vraiment décidé de rester au départ (...). Les Russes sont arrivés très vite, on était au pire endroit", explique-t-il, mardi 21 février 2023. "On aurait pu partir dans une autre ville d'Ukraine, peut-être à Kiev. Est-ce qu'on prend le risque de croiser les Russes ? Il y a plein de gens qui ont pris ce risque-là et qui ont été mitraillés", se souvient-il.

"Psychologiquement, c'est difficile"

Après dix mois passés en enfer, l'homme de 55 ans finira par quitter le pays. A son retour, le groupe français qui l'employait en Ukraine lui a trouvé un poste. Aujourd'hui, il est directeur commercial chez un fabricant d'abat-jours à Bordeaux (Gironde). "Psychologiquement, c'est difficile. J'ai vécu plus de 20 ans en Ukraine", confie-t-il. L'homme laisse derrière lui une ville dévastée. Les fenêtres de sa maison de Chernihiv (Ukraine) ont en effet été soufflées par une explosion.