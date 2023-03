Guerre en Ukraine : des bombardements massifs ont eu lieu dans tout le pays

La Russie a visé de nombreuses villes ukrainiennes, jeudi 9 mars. Partout, les dégâts de ces bombardements sont terribles.

Dans les décombres d'un village de la région de Lviv (Ukraine), les habitants évacuent eux-mêmes les dépouilles de voisins morts après des bombardements, jeudi 9 mars. Une femme a perdu sa sœur et deux de ses beaux-frères. "On pensait être en sécurité ici (…) personne ne sait plus où c'est calme maintenant", constate-t-elle.

Trois morts à Kherson

La région de Lviv (Ukraine) a été une des nombreuses cibles des Russes. À Kiev et à Kharkiv, des sites énergétiques ont été touchés, ce qui a causé des coupures d'électricité. "Nous avons atteint notre but", a ainsi affirmé Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. Un missile a aussi touché la centrale nucléaire de Zaporijia. Pendant quelques heures, le refroidissement des réacteurs a fonctionné grâce à un générateur de secours. La population civile paie le prix de ces frappes dites "stratégiques". À Kherson (Ukraine), deux hommes et une femme sont morts à un arrêt de bus.