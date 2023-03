DIRECT. Guerre en Ukraine : au moins 40% des habitants de Kiev sont privés d'électricité après des frappes sur la capitale, dix régions visées selon Zelensky

Ce qu'il faut savoir

Un réveil dans le froid. Au moins 40% des habitants de Kiev sont privés d'électricité après les frappes russes qui ont visé la capitale ukrainienne, jeudi 9 mars à l'aube. "L'approvisionnement en eau fonctionne normalement", précise le maire Vitali Klitschko sur Telegram*. Les bombardements ont visé dix régions, déclare Volodymyr Zelensky, qui évoque "une nuit difficile". La centrale nucléaire de Zaporijjia est actuellement coupée du réseau électrique, rapporte l'opérateur ukrainien Energoatom*. Sur Telegram*, Volodymyr Zelensky évoque "une nuit difficile". Suivez notre direct.

Quatre morts dans la région de Lviv. Deux hommes et deux femmes ont été tués après une frappe russe dans un quartier résidentiel dans le district de Zolotchiv, dans la région de Lviv. "Les débris sont en train d'être déblayés, d'autres personnes peuvent être en dessous", précise le gouverneur local sur Telegram*.

La centrale nucléaire de Zaporijjia "sans électricité". "La centrale est passée en mode 'black out' pour la sixième fois depuis l'occupation, les réacteurs des unités 5 et 6 ont été mis [à l'arrêt] à froid", prévient l'opérateur ukrainien Energoatom*. Des générateurs diesel de secours ont été mis en place pour assurer l'alimentation minimale de la centrale.

"Une quinzaine de frappes" sur Kharkiv et sa région. "L'ennemi a effectué une quinzaine de frappes sur la ville et la région" de Kharkiv, a compté le gouverneur régional, Oleg Synegoubov. La ville de l'est du pays est sans électricité, ni eau ni chauffage, annonce le maire. "Les transports électriques ne fonctionnent pas. Il n’y a pas de chauffage et d’approvisionnement en eau, en raison du manque de tension dans le réseau électrique", a déclaré Ihor Terekhov à la télévision ukrainienne.

L'Ukraine dit avoir abattu 34 missiles sur 81. La défense anti-aérienne ukrainienne a réussi à abattre "34 missiles" sur 81 ainsi que quatre drones explosifs Shahed de fabrication iranienne sur huit, indique Valery Zaloujny, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, sur Telegram.

*Lien en ukrainien