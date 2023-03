Santé : pourquoi le reste à charge zéro pour les lunettes séduit aussi peu ?

La réforme 100 % santé, qui permet de ne rien débourser pour se procurer des prothèses dentaires ou auditives, ou des lunettes, a du succès. Sauf pour les lunettes : les montures conventionnées ne représentent que 5 % des ventes. Le 19/20 a cherché à comprendre pourquoi.

Chez un opticien de banlieue parisienne, l’offre 100 % santé, obligatoire, est bien présente. Mais elle se trouve sur une petite étagère, au fond du magasin. Les clientes elles-mêmes préfèrent avoir un choix plus large. L’opticien le constate tous les jours : "On leur en parle, mais 99 % des clients s’orientent vers les lunettes plus jolies, haut de gamme et de meilleure qualité."

Les mutuelles en avance

Les dispositifs remboursés ne concernent que 5 % des montures et 7 % des verres, contre 37 % des prothèses auditives et 32 % des prothèses dentaires. Les lunettes sont déjà bien remboursées par les mutuelles. "Les complémentaires santé (…) ont vraiment fait d’une très bonne garantie sur des lunettes le produit d’appel pour se différencier de la concurrence", analyse Frédéric Bizard, économiste de la santé. Le ministère de la Santé espère une montée en puissance du 100 % pour les lunettes sans reste à charge en misant sur une meilleure information et une offre plus attrayante.