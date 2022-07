Assurance maladie : les ratés et les abus du dispositif "100% Santé"

A. Sylvain, H. Pozzo, A. Fajon, C. Beauvalet

Moussa et sa fille n'avaient jamais pu se faire équiper d'audioprothèses, faute de moyens. Grâce au dispositif "100% Santé", qui s'applique également aux lunettes de vue, il sera totalement remboursé par la sécurité sociale, ainsi que sa mutuelle. Selon la répression des fraudes, trois professionnels sur quatre ne joueraient toutefois pas le jeu. Les infractions sont nombreuses dans les magasins.

De nombreux abus

"Dans la plupart des magasins de lunettes et prothèses audio, il y avait effectivement des produits qui étaient présentés, mais ils n'étaient pas nécessairement mis en avant, ni très visibles", dénonce notamment Maria Roubtsova, de l'association UFC - Que Choisir. Certains professionnels pouvaient également "dénigre[r] ces équipements". Sébastien Pradel, audioprothésiste au centre Unisson, propose systématiquement le "100% Santé" dans ses consultations. "Si vous devez baisser vos marges, il faut absolument que vous rattrapiez sur le nombre de patients que vous voyez la journée", note-t-il cependant. Or, cela n'est pas possible pour tous les praticiens.