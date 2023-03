Guerre en Ukraine : de nouvelles frappes russes massives

L’Ukraine a été une fois de plus frappée par des missiles russes. Agnès Vahramian, présente à Kramatorsk en Ukraine, explique au 19/20 les raisons derrière cette nouvelle offensive.

De nouvelles frappes russes massives ont atteint l’Ukraine, et notamment des infrastructures énergétiques. Pour Agnès Vahramian, présente sur place, "ces attaques (…) ont pour but de ralentir les opérations militaires ukrainiennes". Selon elle, "les Russes ne parviennent pas à leurs fins. Cela fait plus d’un mois qu’ils n’ont pas lancé d’attaque massive. Ils ont besoin d’une victoire près de la ville de Bakhmout", où des batailles font rage depuis des semaines.

Bakhmout, cible principale

D’après Agnès Vahramian, les missiles "visaient des positions ukrainiennes importantes dans la ville e Bakhmout". Pour ce faire, les forces russes ont aussi usé d’un arsenal spécial : des "armes hypersoniques. Ce sont des missiles qui sont difficilement détectables par les défenses anti-aériennes, et qui n’ont pas pu être interceptées par les forces de Kiev."