Guerre en Ukraine : "C'est à la Russie de réfléchir comment terminer cette guerre", assure Volodymyr Zelensky dans l'Express

Six mois après le déclenchement de la guerre, les lignes de front semblent figées en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky l'assure dans une interview à l'Express : la résistance ukrainienne est intacte et l'objectif des combats reste la restauration des frontières ukrainiennes.

Dans une interview accordé à nos confrères de l'Express, le président ukrainien martèle que son pays retrouvera un jour ou l'autre son unité territoriale, y compris en Crimée et que la victoire sera au bout du chemin.

Ce qui lui donne cet espoir, c'est que la Russie de Vladimir Poutine piétine face à la résistance des Ukrainiens. Volodymyr Zelensky l'assure dans cet entretien : la résistance ukrainienne est intacte et l'objectif des combats reste la restauration des frontières ukrainiennes. L'armée russe est aujourd'hui dans l'impasse, selon lui.

"Le peuple russe est piégé"

"C'est à la Russie de réfléchir comment terminer cette guerre. La Russie peut choisir de poursuivre dans la voie dans laquelle elle est engagée. Ils voudraient prendre le pays en trois jours, ils n'ont pas réussi. Ils savent très bien qu'il s'agit d'un problème, d'un piège dans lequel ils ont mis leur propre peuple. Leur peuple est piégé. Le peuple russe est piégé en raison des agissements de ses gouvernants. Et maintenant, ils se doivent de trouver une solution", martèle le chef de l'Etat, depuis son bureau de Kiev, lors d'une interview réalisée à distance, en visio.

C'est sa première interview dans un journal français depuis le début de la guerre



Pour Volydymir Zelenski, pas question, donc, d'un cessez-le feu qui gèlerait le conflit et consacrerait l'occupation de l'armée russe dans les zones qu'elle contrôle aujourd'hui, et notamment l'Est du pays. Une contre-offensive pour reconquérir ces provinces perdues aujourd'hui est possible, assure le président ukrainien, mais il ne cache qu'elle dépend de la fournitures d'armes par les Occidentaux qui lui font encore défaut.

Depuis le retrait des forces russes des environs de Kiev fin mars, l'essentiel des combats s'est concentré dans l'est de l'Ukraine, où Moscou a lentement gagné du terrain avant que le front ne se fige, et dans le sud, où les troupes ukrainiennes disent mener une contre-offensive, elle aussi très lente. La Russie continue cependant de viser régulièrement les villes ukrainiennes à l'aide de missiles à longue portée, visant toutefois rarement la capitale Kiev et ses environs.