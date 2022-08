DIRECT. Guerre en Ukraine : l'Union européenne envisage d'organiser une mission "d'entraînement et d'assistance" à l'armée ukrainienne

#METEO On jette un coup d'œil sur le temps qu'il va faire aujourd'hui. Une nouvelle perturbation océanique peu active circulera le long de la Manche dans la matinée et le ciel sera également couvert sur la façade atlantique et au pied des Pyrénées. Le ciel sera dégagé en plaine, temporairement chargé en montagne avec un faible risque d'ondée sur les Pyrénées et les Alpes-Maritimes frontalières. Les températures minimales iront de 14 à 18°C en général, 18 à 22°C sur les régions méditerranéennes. Les maximales iront de 25 à 30°C sur une grande moitié nord, de 28 à 32°C en général au sud, encore 31 à 35°C près de la Méditerranée. Retrouvez toutes nos prévisions météo par ici.

La carte de ce matin :

La carte de cet après-midi :