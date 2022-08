Guerre en Ukraine : sur la ligne de front, les combats s'enlisent

Près de Mykolaiv, en Ukraine, l'un des points où se concentrent les bombardements, les soldats ukrainiens patrouillent, dans un village devenu méconnaissable et symptomatique de la guerre brutale en cours. "Maintenant, nous nous tenons dans des positions où les Russes étaient. Nous les avons repoussés, mais ils tentent maintenant de percer", témoigne Yevhen, médecin militaire ukrainien.

Un moral fluctuant

La ligne de front n'est pas loin. Après des mois de combat, le conflit s'est enlisé, laissant place à une guerre de tranchées. "Le moral est plus élevé qu'aux premiers jours de la guerre, quand on perdait sans cesse du terrain et que tout le monde s'attendait à ce que ça s'effondre le lendemain. Mais il était élevé lorsque tout le monde s'attendait à ce que les forces russes s'effondrent le jour suivant. Maintenant, on est quelque part au milieu", raconte un soldat ukrainien. Une situation exceptionnelle devenue routine pour les combattants. Mercredi 24 août marquera les six mois de la guerre en Ukraine.