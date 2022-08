DIRECT. Ukraine : un haut responsable du service de sécurité retrouvé mort

#RUSSIE Bonjour @Serge, Daria Douguine partageait en effet les idées ultra-nationalistes de son père. Cette journaliste et politologue soutenait l'invasion russe en Ukraine et faisait l'objet de sanctions de la part du gouvernement américain. Elle avait également participé à un voyage de presse dans le Donbass organisé par l'armée russe, en juin, a appris le bureau de France Télévisions à Moscou. Une partie de l'extrême droite française lui rend aujourd'hui hommage, et republie notamment un cliché où on la voit poser avec Marion Maréchal, en 2013 à Paris. #UKRAINE