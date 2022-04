Guerre en Ukraine : bataille de communication à Marioupol autour de la possible reddition de soldats ukrainiens

La ville de Marioupol, en Ukraine, est assiégée depuis plus de 40 jours. Alors que la télévision russe diffuse, mercredi 13 avril, des images de soldats ukrainiens en train de se rendre, la mairie de la ville a démenti.

La confusion règne à Marioupol (Ukraine), mercredi 13 avril. La ville, assiégée par les chars russes depuis plus de 40 jours, serait-elle sur le point de tomber ? La télévision russe annonce la reddition de certains soldats ukrainiens, et diffuse des images des combattants qui se livrent. Il est toutefois impossible d'identifier les images, ni d'identifier le lieu ou la date de tournage. "Au total, 1 026 soldats ukrainiens de la 36ème brigade marine ont déposé les armes et se sont rendus à Marioupol", a déclaré Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.



Le maire de Marioupol dément

De son côté, le maire de Marioupol dément, et assure que des combats sont toujours en cours pour défendre la ville. Les civils, eux, sont privés de tout : soins, nourriture, eau et électricité. Le gouverneur ukrainien de la région parle de 20 000 morts dans la ville. Le président américain, Joe Biden, a évoqué pour la première fois un "génocide". Volodymyr Zelensky réclame quant à lui de toute urgence davantage d'armes lourdes pour permettre à Marioupol et à l'Ukraine de résister.