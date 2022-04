Contamination à la salmonelle : le groupe Ferrero a-t-il tenté de dissimuler la vérité ?

Selon l'ONG Foodwatch, les autorités britanniques auraient informé Ferrero dès le 23 mars d'un risque de contamination à la salmonelle, soit 12 jours avant le retrait des rayons des supermarchés français. "C'est troublant, parce que plus on tire le fil, plus on mène l'enquête, plus on se rend compte que Ferrero a caché des informations", commente Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch.



150 cas de salmonellose en Europe

L'usine belge dont sont sorties les sucreries contaminées a été fermée. En date du mercredi 13 avril, 150 cas de salmonellose ont été détectés en Europe, et 21 en France. Dans l'Hexagone, les consommateurs sont partagés au sujet de l'affaire. "Vous croyez franchement qu'on peut contrôler ce qu'il se passe dans les usines ?", s'interroge un homme, tandis qu'un autre estime qu'il "faut informer le consommateur". Une femme indique exclusivement se fournir chez son chocolatier. Contacté dans la matinée par France Télévisions, Ferrero indique que des investigations sont en cours.