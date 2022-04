Pollen : alerte aux allergies dans le Nord de la France

Attendus de tous, les beaux jours du printemps peuvent rimer avec désagrément pour certains. Près d’un Français sur quatre est allergique au pollen. Et la saison des allergies et bel est bien lancée, mercredi 13 avril. "J’ai les yeux qui pleurent, j’éternue tout le temps, je tousse, ça me gratte", raconte une Lilloise. En cause, le pollen de bouleau, qui s’envole au gré du vent. Cet arbre est considéré comme le plus allergisant de la région. Le risque est donc jugé à son maximum.



Quelques conseils

Dans une pharmacie, les clients allergiques récupèrent leur traitement. Au-delà des médicaments, il existe quelques précautions à prendre. "Il est important (...) de faire un bon lavage de nez à l’eau de mer, pour nettoyer tout le pollen qui reste coincé dans le nez. Les grands allergiques, quand ils rentrent de balade, surtout prendre une bonne douche et se laver les cheveux", conseille Sophie Fournier, pharmacienne. Les allergies devraient durer jusqu’en septembre prochain.