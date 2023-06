Mort de Silvio Berlusconi : la disparition d’un homme politique sulfureux

Silvio Berlusconi est mort, lundi 12 juin, à 86 ans. Des funérailles d’État auront lieu mercredi, à Milan, pour le Cavaliere. Adulé ou décrié, l’ancien président du Conseil italien aura clairement marqué l’histoire contemporaine de son pays. Retour sur le parcours d’un personnage atypique.

Il a accompagné la vie des Italiens pendant plus de 40 ans. Tour à tour, homme d’affaires, patron de presse, président de club de football puis homme politique, dans tous les domaines, Silvio Berlusconi a occupé les plus hautes fonctions, jusqu’à celle de président du Conseil, à trois reprises. Depuis ce lundi matin 12 juin, les télévisions italiennes sont en éditions spéciales et sur sa chaîne, les présentateurs ont du mal à annoncer la nouvelle.

C’est à ses côtés que Giorgia Meloni a démarré en politique comme ministre de la Jeunesse en 2008. Alors quelques minutes après l’annonce de sa mort depuis son bureau, la présidente du Conseil lui rend hommage.

Poursuivi dans près de 40 affaires

Dans les rues de Rome, les Italiens accusent le coup. "Ça me touche, pour moi c’était un grand patron. Il a donné du travail à beaucoup de gens dans ce pays", dit un homme. Même si certains n’oublient pas les affaires et les scandales. "Il a fait beaucoup de choses bien pour lui, pour s’enrichir. Avec lui, l’Italie est surtout devenue un peu ridicule", déclare une femme. Sur la scène internationale, Silvio Berlusconi, président du Conseil, créé par fois le malaise, n’hésitant pas à faire des déclarations à l’emporte-pièce. Poursuivi dans près de 40 affaires, pour corruption, fraude, évasion fiscale, et plus récemment pour des affaires de mœurs, Silvio Berlusconi n’a été condamné qu’une seule fois en 2013, à des travaux d’intérêt général.