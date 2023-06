Colombie : les enfants miraculés livrent leurs premiers mots

Quatre enfants sont restés en vie pendant 40 jours durant dans la jungle colombienne après un crash d’avion, un miracle. Ce lundi 12 juin parviennent les premières images et premiers récits, sur la façon dont ils ont tenu dans ce milieu hostile pour un être humain.

Ils sont les rescapés inespérés après un sauvetage exceptionnel. Sur une vidéo filmée par un secouriste, on aperçoit Soleiny, 9 ans, et Tien, 5 ans, épuisés. Leur petite sœur Cristin de 1 an est serrée dans les bras d’un secouriste qui la berce. Après 40 jours passés dans la jungle, les enfants exténués doivent être réhydratés. C’est leur grande sœur Lesly, 13 ans, qui a assuré seule leur survie.



Leurs jours ne sont plus en danger

Pendant des semaines, l’armée et des gardes indigènes ont pisté sans relâche les traces laissées par les enfants dans la jungle, après le crash de leur avion. Une fois retrouvée, l’aînée a indiqué aux secouristes qu’elle avait très faim. Le petit garçon, Tien, 5 ans, lui s’est levé et a expliqué : "Ma maman est morte." Une fois rassurés, les enfants ont été transportés par avion à l’hôpital de Bogota, où ils ont livré à leur père les détails de leur calvaire. Les jours des enfants ne sont plus en danger. Leur histoire incroyable aura tenu en haleine tout un pays.