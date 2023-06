Réforme des retraites : le simulateur officiel des retraites pris d’assaut dès son ouverture

Le site Inforetraites, simulateur officiel qui permet d’en savoir plus sur le montant de sa pension et l’âge de départ à la retraite, a été pris d’assaut dès son premier jour, lundi 12 juin. En moyenne, 500 demandes ont été effectuées chaque minute.

La retraite à 60, 62 ou 64 ans et avec quelle pension ? Depuis lundi 12 juin au matin, le simulateur de l’assurance retraite est à jour et intègre les calculs de la nouvelle réforme. Les salariés d’un magasin spécialisé dans la sonorisation en Île-de-France n’ont pas attendu longtemps avant de se connecter. Samuel est né en 1964. Il devait travailler jusqu’à 62 ans, mais il découvre ce matin que ce sera jusqu’à 63 ans. "On n’a pas le choix. On subit un peu, mais ce que l’on espère c'est que ça va s’arrêter là", précise-t-il.



500 connexions par minute

Son collègue au service après-vente est en carrière longue. Il a commencé à travailler à 13 ans. Pour lui, rien ne change. "Cela prouve au moins que les carrières longues sont prises en compte", souligne-t-il. Au total, il y a eu 500 connexions en moyenne par minute sur le site info-retraites, deux fois plus que ce qui était attendu. En travaillant plus longtemps, il est possible d’augmenter sa pension : une maigre consolation pour les salariés. "Si on avait eu le choix, est-ce qu’on aurait fait le choix de 170 euros de plus par mois pour deux ans et demi en plus. Je ne suis pas sûre", affirme Audrey Boucabeille, assistante de direction Sarivière Pépinière près de Montpellier (Hérault). La réforme des retraites entrera en vigueur en septembre prochain.