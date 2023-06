Automobile : le carburant synthétique, une révolution ?

C'est un carburant sans pétrole déjà très prisé des marques de luxe et présenté comme le carburant du futur par ses fabricants. Le produit est synthétique et le bilan carbone officiellement neutre.

Est-ce le carburant du futur, celui qui permettra de faire fonctionner nos moteurs essence ou diesel sans polluer ? Ou au contraire une fausse promesse mise en avant par les constructeurs automobiles pour éviter le passage au tout électrique ? Dans un centre de recherche dans l’ouest de l’Allemagne, environ 100 millions d’euros ont été investis pour le développement de ces carburants synthétiques.

Un bilan carbone neutre

Pour les fabriquer, il faut d’abord capturer du CO2. "On utilise du CO2 et de l’hydrogène. Ces carburants sont une solution neutre au CO2 car le gaz est puisé dans l’air ambiant", explique Roland Dittmeyer, directeur Institut for Micro Process Engineering Karlsruhe (Allemagne). Des tests le confirment : les moteurs thermiques actuels peuvent fonctionner avec ces nouveaux carburants. Ils rejettent toujours du CO2 mais pas plus qu’il n’en faut pour le fabriquer. Le bilan carbone est donc neutre. Mais son prix aborderait les trois euros le litre.