Colombie : quatre enfants retrouvés vivants dans la jungle après un crash aérien

France 3

Article rédigé par A.Lay, J.Cohen-Olivieri - France 3 France Télévisions

C’est un miracle au cœur de la forêt amazonienne qui restera dans l’histoire. Quatre enfants livrés à eux-mêmes pendant 40 jours dans la jungle de Colombie ont été retrouvés sains et saufs, après avoir survécu au crash d’un avion. Ils ont entre 13 et un an.

Ils sont désormais les visages d’un miracle en Colombie. Quatre frères et sœurs ont été retrouvés après avoir survécu au crash de leur avion et passé 40 jours perdu dans la jungle. Ils sont hélitreuillés, regards hagards et le corps amaigri. Un avion médicalisé les emmène à l’hôpital de Bogota (Colombie). Leur grand-mère, à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale, est impatiente de les retrouver. Plus d’un mois de recherches "Je suis tellement contente, je vais les serrer dans mes bras tous les quatre, explique Fatima Valencia. Je vais rendre grâce pour tout cela et leur remonter le moral. Je vais les faire avancer. Je veux mes petits-enfants." C’est après plus d’un mois de recherches acharnées que les sauveteurs ont retrouvé les enfants à cinq kilomètres du crash de leur avion. Les enfants avaient laissé derrière eux quelques traces, laissant croire qu’ils étaient en vie. Ils sont maintenant surveillés de près par les médecins, en sécurité.