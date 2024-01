Eurozapping : les fonctionnaires d'Irlande du Nord en grève

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du jeudi 18 janvier.

C’est une grève historique pour les fonctionnaires en Irlande du Nord. Enseignants, chauffeurs, infirmières, ils étaient près de 100 000 à manifester jeudi 18 janvier : du jamais vu en Irlande du Nord depuis un demi-siècle. Leur revendication : de meilleurs salaires. En effet, ils sont moins payés qu’en Angleterre ou qu’au Pays de Galles. Depuis deux ans, le pays n’a plus de gouvernement régional, ce qui cause un blocage des négociations.

La neige bloque les route allemandes

Des milliers de personnes ont été bloquées sur les autoroutes dans le centre et le sud de l'Allemagne le jeudi 18 janvier. La chute de neige fait des ravages et la colère d’un automobiliste : “Il y a au moins 20 centimètres de neige : elle n’a pas été déblayée. Je n’aurais jamais imaginé qu’en Allemagne, on ne soit pas plus réactifs”. Les autres transports comme les trains ou les avions ont aussi été perturbés par les intempéries.