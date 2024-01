Bâtiment : un secteur en grande difficulté

Avec la fin progressive des dispositifs de soutien hérités du Covid, de nombreuses petites entreprises ont dû fermer en France. Parmi les secteurs touchés, celui du bâtiment connaît de grandes difficultés.

De nombreuses petites entreprises n’ont pas survécu à l’arrêt des aides héritées du Covid. En 2023, on comptait 57 729 défaillances d’entreprises, soit une hausse de 35,8% en un an. Un quart de ces faillites concerne le secteur de la construction. Avec un investissement de 500 000 euros, quatre maisons auraient dû être construites sur un terrain à Ambarès-et-Lagrave (Gironde). Mais le chantier est à l’arrêt depuis deux ans. La raison ? Trois des quatre maisons ne sont toujours pas vendues, et les constructions ne peuvent donc pas commencer.

Des pertes de chiffre d’affaires des promoteurs

Les taux d’emprunt sont élevés et les coûts de construction ont augmenté, freinant les potentiels acheteurs à passer le pas. Le chiffre d’affaires d'un promoteur a baissé de 40% l’année dernière. "Chaque année, on perd 35 000 euros rien que sur une petite opération de quatre logements", explique Jonathan Prévereaud, gérant de Terrains du Sud et vice-président du Pôle Habitat FFB.