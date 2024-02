Allemagne : une fugitive recherchée depuis plus de 30 ans a été arrêtée

Daniel Klette, membre présumée de l'ex-organisation Fraction armée rouge, a été arrêtée en Allemagne, mardi 27 février, après des décennies de cavale.

Daniela Klette, l'une des fugitives les plus recherchées d'Allemagne, a été arrêtée en plein cœur de Berlin, mardi 27 février. Membre présumée de l'ex-organisation d'extrême gauche Fraction armée rouge, elle était recherchée depuis plus de 30 ans. Daniela Klette était recherchée pour plusieurs tentatives de meurtres et braquages jusqu'en 2016. Elle aurait été l'une des héritières de la Fraction armée rouge, un groupe terroriste auteur de plusieurs attentats entre 1971 et 1991.

Identifiée grâce à ses empreintes digitales

Cette femme, âgée de 65 ans, a réussi à vivre dans la clandestinité pendant des décennies. Selon le quotidien allemand "Der Spiegel", elle a été identifiée grâce à ses empreintes digitales, sur un passeport italien. L'espoir d'un procès se profile pour les victimes. "Pour les criminels, nous continuerons de vous poursuivre, vous ne serez jamais en sécurité", assure Kathrin Wahlmann, ministre de la Justice de Basse-Saxe.