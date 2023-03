Espagne : les pompiers luttent contre un incendie typique de l’été, en mars

Samedi 25 mars, les soldats du feu sont à pied d’œuvre en Espagne. Un feu, qui s’est déclenché deux jours plus tôt dans le sud-est du pays, a déjà ravagé 4 000 hectares de végétation.

Les pompiers espagnols tentent désespérément de protéger une maison entourée par les flammes. Une autre, en revanche, n’a pas pu être sauvée. Depuis jeudi 23 mars, environ 500 soldats du feu sont mobilisés en Espagne, aidés par une vingtaine d’avions et d’hélicoptères bombardier d’eau. Une lutte acharnée contre un violent incendie, qui dévore le sud du pays à Villanueva de Viver, près de Valence.

Plus de 30 °C et du vent

Dans cette vallée difficile d’accès, déjà 4 000 hectares sont partis en fumée, et près de 1 500 personnes ont été évacuées. Cet incendie typique de l’été, qui arrive en plein mois de mars, est la conséquence d’une sécheresse qui dure depuis plusieurs mois. Le thermomètre indique plus de 30 °C, et le vent attise les flammes. Selon les autorités, le feu est toujours hors de contrôle. L’année dernière, les incendies ont détruit plus de 300 000 hectares en Espagne.