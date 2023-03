Corse : le dérèglement climatique pousse les vignerons à évoluer

Avant un été 2023 qui risque d’être marqué par de fortes sécheresses, certains vignerons tentent de prendre les devants, en Corse. Certains plantent les vignes plus haut en altitude, d’autres diversifient leurs cultures.

Dans un paysage de montagne sur les hauteurs de Balagne (Haute-Corse), des viticulteurs corses bousculent leurs habitudes, en plantant des vignes à plus de 800 mètres d’altitude. Leur exploitation familiale, 600 m plus bas, souffre du dérèglement climatique et du manque d’eau. À plus haute altitude, la sécheresse devrait être moins forte et les pluies plus abondantes.

Diversifier les cultures pour s’adapter au changement climatique

Face au changement climatique, certains vignerons vont même jusqu’à diversifier leurs cultures. Philippe Moutet a planté deux hectares de romarin à la place de vignes, une espèce aromatique résistante à la sécheresse et un projet rentable. “D’après les calculs, ça laisserait un produit à l’hectare assez intéressant. Même si ce ne sont pas des sommes faramineuses, mais qui permettent d’avoir un revenu intéressant”, avance-t-il. Pour aller plus loin, l’exploitant compte aussi installer des ruches.