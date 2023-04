Espagne : des trafiquants de drogue arrêtés après une folle course-poursuite aux Baléares

Le trafic de drogue ne connaît pas de frontières. Il y a quelques jours à Majorque, aux Baléares, des trafiquants coursés par la police ont fini par s’échouer sur une plage.

C’est une scène digne d’un film d’action américain et pourtant, elle se passe dans les Baléares, au large de l’Espagne. Sur une vidéo, on voit à gauche de l’image des trafiquants de drogue en provenance d’Afrique. Ils ont été repérés par la Sécurité civile espagnole. La course-poursuite s’engage en pleine mer, à quelques centaines de mètres des côtes. Les trafiquants abandonnent finalement leur embarcation sur une plage de rêve et prennent la fuite devant des touristes stupéfaits.



1 200 kg de cannabis retrouvés

Une glacière était présente au moment des faits. "Il y avait trois hommes qui couraient devant nous (...), il y avait un hélicoptère qui les cherchait et qui volait très bas", raconte-t-elle. Malgré l’hélicoptère, les hommes poursuivent leur course sur quelques dizaines de mètres, avant d’être interpellé près d’un hôtel. Arrivé des Pays-Bas, une famille venait d’arriver lorsqu’elle a assisté à la scène. "Je suis un peu en colère car il n’y a que des familles ici, avec des enfants, il ne devrait pas se passer des choses comme ça", déplore la mère de famille. Les forces de l’ordre ont finalement retrouvé les 1 200 kg de cannabis.