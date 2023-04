Afrique du Sud : zoom sur le Cap de Bonne-Espérance

Le 20 Heures du samedi 29 avril vous emmène sur le Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, un lieu unique au monde où se frôlent deux océans : l'Atlantique et l'Indien.

C’est un endroit bien connu des marins du monde entier. Un point de passage d’une importance capitale mais aussi redouté pour ses courants et ses tempêtes. Il s’agit du Cap de Bonne-Espérance, découvert en 1488 par des navigateurs portugais. Sur terre, toute la zone est aujourd’hui un parc naturel protégé que s’apprêtent à découvrir des randonneurs sud-africains. Ils sont guidés par Garth Loots, guide aventure du Cap de Bonne-Espérance, amoureux du Cap où il vient depuis son enfance.



3 000 épaves échouées par la fureur de l'Océan

Premier arrêt dans un bunker qui date de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats alliés avaient la mission de débusquer les sous-marins allemands. "Cette zone était le point le plus stratégique de toute l’Afrique", explique Garth Loots. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits. Plusieurs espèces de singes et des antilopes vivent ici. En s’approchant de la plage, le guide est sur ses gardes car des animaux plus dangereux vivent à quelques kilomètres. Sur la côte, il y a plus de 3 000 épaves échouées, coulées par la fureur de l’océan en les projetant sur les rochers.