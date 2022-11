Urbanisme : végétaliser les villes pour lutter contre les vagues de chaleur

Après les vagues de chaleur successives qui ont touché l’Hexagone durant l’été, certaines municipalités essaient de changer l’urbanisme afin de réduire la place du bitume dans les villes.

Dans certaines villes, le bitume laisse peu à peu sa place à de la végétation. C’est notamment le cas dans la cour d’une école de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) située dans la région parisienne. L’établissement scolaire a profité des vacances scolaires pour remplacer le bitume par une forêt. "L’idée, c’était de désimperméabiliser pour que l’eau de pluie puisse s’infiltrer dans le sol et alimenter les plantations", décrit Marcos Da Silva, architecte. Dans cette cour, pas moins d’une cinquantaine d’arbres sont plantés.



Les cours d’école pour végétaliser



La commune de Choisy-le-Roi n’est pas la seule à faire le choix de végétaliser les cours d’école dans le but de pouvoir mieux lutter contre les différentes vagues de chaleur. Les cours d’école représentent un endroit idéal pour lutter contre ces canicules, car ce sont souvent de grands espaces. "Aujourd’hui, le foncier qui nous est disponible à proximité des cités, c’est les cours d’école et c’est pour ça qu’on s’appuie sur ce levier pour débitumer et végétaliser", explique Ali Id Elouali, adjoint au maire de Choisy-le-Roi, en charge de l’urbanisme. Pour optimiser au mieux cette nouvelle forme d’urbanisme, de nombreuses recherches sont effectuées.