Politique américaine : les candidats en meeting à la veille des élections de mi-mandat

Lundi 7 novembre, à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis, les candidats effectuent leurs derniers meetings. Joe Biden et Donald Trump sont aussi sur le pont pour convaincre les électeurs.

C’est une image qui rappelle les élections présidentielles américaines de 2020, Joe Biden et Donald Trump sont tous les deux en meetings. L’actuel président des États-Unis est à New-York tandis que l’ancien président américain harangue ces supporters à Miami. Les électeurs devront voter afin d’élire un tiers du sénat ainsi que les représentants au Congrès. Les enjeux de cette élection sont importants et Joe Biden l’a affirmé au cours d’un meeting. "L’élection la plus importante de notre vie va se jouer pour les décennies à venir", a-t-il déclaré.



Des droits menacés en cas de victoire républicaine ?



Les élections de mi-mandat sont rarement à l’avantage du parti présidentiel puisqu’en 20 ans, aucun président n’est parvenu à garder la majorité. Les électeurs démocrates ont peur de voir certains droits être supprimés si les Républicains l’emportent. Le droit à l’avortement pourrait notamment être menacé. Donald Trump, qui a effectué son retour sur la scène politique, espère bien voir le parti Républicain l’emporter largement. L’ancien président s’appuie sur les thèmes de la sécurité et de l’économie pour soutenir son parti.