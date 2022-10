Dérèglement climatique : les villes revoient leur urbanisme face aux températures caniculaires

80% de la population française vit dans les villes. Ces dernières s'adaptent donc pour effacer les îlots de chaleur, alors que les saisons estivales sont de plus en plus marquées par des températures caniculaires. Reportage dans l'édition spéciale du 19/20 consacrée, vendredi 14 octobre, au dérèglement climatique.

Météo France s'intéresse aux températures en ville. Des capteurs vont permettre de mieux comprendre où Paris a chaud. 30 stations de mesure ont été installées durant l'été 2022 sur des lampadaires. Elles envoient leurs données en continu. Dans les quartiers où il y a moins d'arbres pour rafraîchir et plus de bitume et de pierres, la température est plus élevée que dans un parc, par exemple : c'est ce qu'on appelle un îlot de chaleur.



Brumisateurs et fontaines ne suffiront pas

Le but de Météo France : adapter la ville aux canicules, car brumisateurs et fontaines ne suffiront pas. Il faut revoir l'urbanisme. Démonstration à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), où un parking a cédé sa place à des arbres. L'architecte a utilisé des simulations de rayonnements solaires. À terme, cela permettra une baisse de la température ressentie qui pourra aller jusqu'à 6 °C. Tout a été pensé comme une forêt naturelle, avec un sol drainant qui laisse passer l'eau de pluie.