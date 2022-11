Bourgogne : l’acquéreur ukrainien du château de La Rochepot était un escroc

Une histoire rocambolesque est jugée à partir du lundi 7 novembre au tribunal de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Le suspect principal est un Ukrainien qui s’est fait passer pour un millionnaire voulant sauver le château de la Rochepot, en Bourgogne, qu'il avait racheté. En réalité, il s’agit d’un escroc, qui s'était fait passer pour mort dans son pays afin d’échapper à la justice.

Tout a commencé par un château du XIIe siècle situé dans le petit village de La Rochepot (Côte-d'Or), en Bourgogne. En 2015, un mystérieux homme d’affaires, Dmitri Malinovsky s’offre le château pour une somme de 2,5 millions d’euros. L’oligarque ukrainien engage des artisans de la région pour faire les rénovations, mais il ne payera jamais les factures. Manuel Desbois, journaliste au "Bien Public", a enquêté sur le riche châtelain.



Un faux certificat de décès



Les enquêteurs ont découvert que Dmitri Malinovsky est un escroc activement recherché par la justice ukrainienne. Pour lui échapper, l’homme d’affaires a simulé un accident et fourni un faux certificat de décès en 2014. Le 5 octobre 2018, il est interpellé au château. Les gendarmes découvrent cinq passeports, une valise d’argent liquide, de nombreuses œuvres d'art et une Rolls de collection. Le procès de Dmitri Malinovsky et de six de ses complices présumés durera trois semaines. Il pourrait être expulsé du territoire français et le château vendu afin de payer ses dettes.