Vaccins: les pharmacies désormais habilitées à vacciner

À partir du lundi 7 novembre, il sera désormais possible de se faire vacciner dans les pharmacies. Cette possibilité concernera tous les vaccins obligatoires.

Auparavant, lorsque les personnes voulaient se faire vacciner, elles devaient se rendre chez leur médecin. Ce n’est dorénavant plus le cas puisqu’il est maintenant possible de le faire en pharmacie à compter du lundi 7 novembre. Cette décision est plébiscitée par les patients. "C’est une très bonne idée. Si on peut éviter d’aller chez le médecin, c’est très bien", réagit une femme. Cette nouvelle mesure s’étend pour toutes les personnes de plus de 16 ans et pour tous les vaccins obligatoires.



Une décision soutenue par les pharmaciens

Si cette initiative contente les clients, c’est également le cas des pharmaciens. "On a été capable de vacciner pour le Covid et la grippe, alors pourquoi pas pour le reste des vaccins", témoigne Laurent Halwani, responsable de la pharmacie Océane. Les pharmaciens ne craignent pas ces vaccinations puisqu’ils sont habitués avec le Covid. "Le bouleversement, il a eu lieu surtout pour la vaccination Covid où on a eu un gros afflux très rapide", décrit Jean-Charles Bettan, pharmacien. Les médecins sont également heureux d’être suppléés par les pharmaciens.