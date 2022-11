Santé : l’Académie de médecine recommande à nouveau le port du masque

L’Académie de médecine recommande à nouveau le port du masque dans les lieux clos mais pour lutter cette fois contre l'épidémie de grippe et de bronchiolite qui touche les enfants. Le masque doit-il devenir un outil pour lutter contre les maladies saisonnières ?

À l’heure de pointe, rare sont les usagers à voyager avec le masque dans les rames du métro de Lyon (Rhône). À défaut d’être obligatoire, son port et recommandé, mais les avis sont partagés. "S’il le faut oui, mais c’est vrai que si on peut s’en passer, c’est pas plus mal", avoue un voyageur. "Aujourd’hui, c’est plus agréable de voyager sans masque mais à un moment donné si c’est pour éviter de retrouver des situations identiques aux précédents, pourquoi pas", poursuit une autre.

Le port du masque recommandé dans les espaces clos



À l’approche de l’hiver, l’Académie de médecine juge le port du masque nécessaire à cause de la 8e vague de Covid, mais aussi de l’épidémie de bronchiolite chez les enfants. La recommandation vaut pour les transports en commun ou les espaces fermés accueillant du public. Aux Halles de Lyon (Rhône-Alpes), certains n’hésitent pas à le porter quand ils estiment qu’il y a trop de monde.