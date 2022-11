COP 27 : tensions entre les pays du Nord et du Sud qui demandent plus de financement

C. Méral

Derrière l’image de rassemblement que permet la COP 27, il y a des tensions entre tous les pays car ceux du Sud réclament des dédommagements aux pays du Nord. En direct de Charm El Cheikh (Égypte), nous retrouvons la journaliste Christelle Méral, lundi 7 novembre.

La COP 27 s’est ouverte dimanche 6 novembre, et déjà quelques tensions se font sentir. "Les pays pauvres ont de fortes demandes en termes de financement, surtout que les pays riches, jusqu’ici, ne tiennent pas leur engagement", rapporte la journaliste Christelle Méral, en direct de Charm El Cheikh (Égypte), lundi 7 novembre. En effet, les pays riches ne versent pas comme promis les 100 milliards par an pour aider les pays du Sud à diminuer leur émission de gaz à effet de serre.

Emmanuel Macron doit faire un discours



"De toute façon, les pays vulnérables estiment que 100 millions de dollars par an, ça ne suffit pas pour faire face aux inondations et aux sécheresses catastrophiques", poursuit la journaliste. Emmanuel Macron doit faire un discours dans l’après-midi. Le Président français préfère des actions et des projets plutôt qu’un nouveau fond.