Réchauffement climatique : les Français sont-ils prêts à manger moins de viande ?

Selon une nouvelle étude, diviser par deux sa consommation de viande permettrait à la France d'atteindre ses objectifs climatiques. Alors, dans les faits est-ce si simple ? Et les Français sont-ils prêts à changer leurs habitudes ?

Entrecôte, filet mignon, cuisse de dinde… La viande fait partie du quotidien de nombreux Français. "Les recettes françaises sont quand même faites autour de la viande (…) Moi, manger que des légumes, il manque quand même quelque chose", affirme une amatrice de pieds de veau interrogée sur un marché. Or, diviser par deux sa consommation de viande permettrait d'atteindre les objectifs climatiques français dans le secteur de l'alimentation.

Près de 85 kg de viande par an

Pour nourrir les animaux d'élevage, il faut en effet mobiliser des terres, et les vaches émettent beaucoup de méthane, un gaz qui contribue au réchauffement de la planète. Les Français mangent près de 85 kg de viande par an, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Si la consommation de bœuf et de porc a baissé depuis dix ans, c'est tout le contraire pour le poulet, les Français en consomment deux fois plus. Dans le pays, le secteur de l'alimentation est le troisième qui contribue le plus au réchauffement climatique, derrière les transports et le logement.

