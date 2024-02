Montpellier : des milliers d’anonymes se mobilisent pour sauver un enfant tchèque atteint d'une maladie rare

Martin, deux ans et demi, vient de République tchèque. Il est atteint d’une maladie rare. Il a pu être soigné et sauvé en France, à Montpellier, dans l'Hérault, grâce à la générosité de milliers d’anonymes qui ont aidé sa famille.

À voir son sourire, on se dit que le pire est derrière lui et, à entendre son père, que l’avenir leur tend enfin les bras : "Je suis vraiment heureux que tout soit derrière nous. Maintenant, on peut se projeter et le voir aller de l’avant." Martin, deux ans et demi, est né en République tchèque avec une maladie qui perturbe le développement de son cerveau. Seule une opération pouvait le sauver, mais sa maladie est rare, trop rare et l’Assurance maladie tchèque a refusé de payer. Alors, tout le pays s’est mobilisé.



Six millions d’euros en une semaine

Les boucles blondes de Martin et son sourire séduisent. La cagnotte lancée atteint des sommets : six millions d’euros en quelques jours. "200 000 personnes ont participé en une semaine, c’est du jamais-vu", se souvient le fondateur de donio.cz et organisateur de la campagne. Cet argent a permis à Martin et à ses parents de s’envoler pour Montpellier pour une greffe dans le cerveau de l’enfant. La famille, de retour en République tchèque, souhaite aider un autre enfant avec l’argent restant.



