Hérault : un enfant tchèque, atteint d'une maladie génétique rare, opéré grâce à une cagnotte

Plus de cinq millions d'euros ont été récoltés en une semaine pour sauver Martin, atteint d'une maladie génétique très rare qui perturbe le développement de son cerveau. Le petit garçon tchèque a pu être opéré à Montpellier (Hérault) et est sorti de l'hôpital le week-end du 17 février.

Le petit Martin revient de loin, et ses parents retrouvent enfin le sourire. "Je suis heureux que tout ça soit derrière nous. Maintenant, on peut se projeter et le voir aller de l'avant", confie son père. Martin est né en République tchèque il y a deux ans et demi avec une maladie génétique très rare qui perturbe le développement de son cerveau. Seule une opération en France pouvait le sauver. La Sécurité sociale tchèque a refusé de payer, alors la solidarité de tout le pays est entrée en jeu.

Un traitement expérimental

Résultat, plus de cinq millions d'euros ont été récoltés en une semaine. "200 000 personnes ont participé à aider Martin en une semaine, ce qui est vraiment incroyable", raconte David Prochazka, organisateur de la campagne pour sauver l'enfant. Le petit Martin est sorti de l'hôpital de Montpellier (Hérault) le week-end du 17 février. Il va falloir encore quelques mois pour mesurer les effets de ce traitement qui reste expérimental.