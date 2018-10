Pollution aux hydrocarbures : inquiétude dans les calanques

C'est une des calanques les plus connues de la région : celle de Figuerolles, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Un site protégé pour la diversité de ses fonds marins, mais depuis hier, vendredi 26 octobre, elle est fermée au public. Des boulettes d'hydrocarbures sont venues s'échouer sur les galets. En mer, les navires de dépollution s'activent pour ramasser le plus de résidus possible.

La Marine nationale envoyée en renfort

Pour le moment, le vent éloigne les boulettes de fuel de la côte, mais au moindre changement de météo, elles reviennent. Les pêcheurs du secteur ne cachent plus leur inquiétude. La municipalité a acheté un deuxième barrage flottant, prêt à être installé si besoin. Elle craint désormais l'impact de la pollution sur sa ville. La Marine nationale a également envoyé des moyens en mer pour traiter cette pollution au plus vite.

