Heure d'hiver : bientôt de l'histoire ancienne ?

Heure d'hiver et heure d'été sont-elles en train de vivre leurs dernières heures ? Plus de 4 millions d'internautes européens se sont prononcés contre le changement d'heure. La consultation a été organisée cet été par la Commission européenne, dont le président s'est dit prêt à passer à l'étape suivante. Dans la nuit de samedi 27 à dimanche 28 octobre, à 3 heures, il sera encore 2 heures. Une nuit plus longue qui dérègle quelque peu notre horloge biologique, intimement liée au cycle de la lumière naturelle. Le chronobiologiste Yvan Touitou, lui, préfère l'heure d'été. Ce serait mieux pour la santé.

Les Français préfèrent l'heure d'été

Les Français rencontrés samedi 27 octobre aux premières lueurs du jour ne semblent pas très attachés non plus au changement d'heure tous les six mois. Si en majorité, les Français préfèrent l'heure d'été, Laetitia Moreau-Gabarain, présidente de l'association contre l'heure d'été double, milite quant à elle pour l'heure d'hiver. Heure d'hiver ou heure d'été, le gouvernement doit prendre sa décision au printemps prochain.

