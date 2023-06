Environnement : de l'hydrogène blanc découvert en Moselle

L'hydrogène blanc est une énergie propre, décarbonée et plutôt facile à extraire. Ce précieux combustible a été découvert en Moselle, une aubaine pour la France qui veut devenir le leader mondial en la matière.

De l'hydrogène blanc a été découvert grâce à une sonde dans le sous-sol, près de Folschviller, en Moselle. Ce serait l'un des plus grands gisements au monde. Plus on descend, plus la concentration de ce précieux combustible augmente. Selon les calculs, il pourrait y avoir plus de 90% d'hydrogène blanc disponible à 3 000 mètres de profondeur. Une aubaine pour la France, qui espère devenir le leader mondial de l'hydrogène décarboné.

Très peu de sites de production dans le monde

L'hydrogène est un vecteur d'énergie qui peut être valorisé de différentes manières, notamment dans le transport. Actuellement, il existe très peu de sites de production dans le monde. Contrairement à l'hydrogène produit en usine, le blanc est une énergie propre, décarboné et plutôt facile à extraire. Partenaire industrielle du projet, la Française de l'énergie a déposé une demande de permis d'exploitation.