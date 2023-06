Philippines : le volcan Mayon se réveille, près de 13 000 habitants évacués

Dimanche 11 juin, des cendres et des gaz toxiques sont sortis du volcan Mayon, aux Philippines, provoquant l'inquiétude des autorités et des habitants.

Aux Philippines, le volcan Mayon s'est réveillé, dimanche 11 juin. Des cendres et des gaz toxiques sont sortis du cratère. Ils représentent un grand danger pour les habitants de Legazpi (Philippines), à six kilomètres du col en éruption. Le chef du village doit organiser des convois dans l'urgence. "Nous avons ici des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées", explique-t-il.

Près de 2 000 vaches et buffles d'eau évacués

La météo risque d'empirer la situation, en raison d'un typhon qui arrive en direction du volcan. Près de 13 000 personnes ont trouvé refuge vers des abris d'urgence, le plus souvent des écoles et des bâtiments publics. Dans cette région agricole du centre de l'archipel, les habitants ont aussi emmené leur bétail. Près de 2 000 vaches et buffles d'eau ont ainsi été évacués. Aux Philippines, les 24 volcans actifs donnent des sueurs froides au gouvernement, qui craint de nouvelles victimes à chaque séisme volcanique.